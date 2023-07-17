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Meteoroloji'den o şehir için kritik uyarı! 43 dereceyi görecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Meteoroloji'den o şehir için kritik uyarı! 43 dereceyi görecek

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla'da hava sıcaklığı 38-43 derece dolayında seyredecek.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla'da hava sıcaklığı 38-43 derece dolayında seyredecek.

Yapılan açıklamada, "Halen mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Muğla’da hava sıcaklığı 38-43 C dolayında seyredecek. Sıcak hava dalgası nedeniyle, bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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