Fenerbahçe transferi duyurdu: Samatta'nın yeni takımı belli oldu!
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Samatta'nın PAOK'a transfer olduğunu açıkladı.Abone ol
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın PAOK'a transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan’ın Paok Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
PAOK ile yıllık 1 milyon euro üzerinden anlaşma sağlayan Samatta'nın transferi resmen duyurdu.
Fenerbahçe, 2.5 milyon EURO'luk nefes aldı
Fenerbahçe, Samatta'nın ayrılmasıyla birlikte 2.5 milyon euro'luk maaş yükünden kurtulmuş oldu.
Son iki sezonu kiralık geçirdi
Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan 2020 yazında 6 milyon euro bonservisle aldığı Samatta, son 2 sezonu Antwerp ve Genk'te kiralık olarak geçirdi.
Samatta, Fenerbahçe formasıyla lig ve kupada 33 maça çıktı ve 6 gol attı.