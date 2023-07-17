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140 ülke anlaşıyor! Küresel kurumlar vergisi anlaşması imzalanacak!

140 ülke anlaşıyor! Küresel kurumlar vergisi anlaşması imzalanacak!

ABD’nin de dahil olduğu yaklaşık 140 ülkenin, uluslararası şirketlerin faaliyet gösterdikleri her ülkede en az yüzde 15 oranında vergilendirilmelerini öngören küresel kurumlar vergisi anlaşmasında imza sürecine yakın olduklarını bildirildi.

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Week’in haberine göre, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Hindistan’da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Yöneticileri toplantısında yaptığı açıklamada, "İki Ayaklı Küresel Kurumlar Vergisi Anlaşmasına" yönelik Hindistan’ın katkılarını takdir etti.

Yellen, "Anlaşmaya varmaya yakın olduğumuza inanıyorum.” ifadesini kullandı.

ABD’nin de dahil olduğu yaklaşık 140 ülke, 2021 yılında çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri her ülkede yüzde 15 oranında vergilendirilmesini öngören küresel kurumlar vergisi anlaşması yapılması konusunda uzlaşmıştı.

İki ayaktan oluşan vergi düzenlemesinin ilk ayağını en büyük ve en karlı çok uluslu şirketlere göre ülkeler arasında karın ve vergi haklarının adil şekilde dağıtılması, ikinci ayağını ise şirketlerin vergi kurallarına tabi tutulması ve minimum vergi şartını yerine getirmesinin sağlanması oluşturuyor.

Anlaşma, tüm ülkelerin dijital hizmet vergilerini kaldıracaklarına ve diğer benzeri düzenlemeleri gelecekte yürürlüğe koymayacaklarına dair taahhütlerini içeriyor.

11 Temmuz'da, 138 ülkenin OECD'nin 2021'den bu yana üzerinde çalıştığı küresel kurumlar vergisi anlaşması tasarısının nihai metni üzerinde uzlaştığı bildirilmişti.

Teknik çalışmaların sürdüğü anlaşmanın bu yıl sonuna kadar üye ülkelerin imzasına açılması bekleniyor.

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