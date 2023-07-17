FETÖ üyesi tutuklandı, kara para aklayan yabancı uyruklu kişi yakalandı

Denizli’de FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı, terörizm finansmanına kara para aklayan yabancı uyruklu kişi ise yakalandı.

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Denizli’de FETÖ ve PDY’ye yönelik yapılan icraatların 1 haftalık verisi açıklandı. Bu çerçevede “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı, kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Terörizmin finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde “Örgüte kaynak finans sağladığı ve yasa dışı yollardan para gönderdiği” tespit edilen yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı, yakalanan şüpheli şahsa adli makamlarca işlem yapıldı.