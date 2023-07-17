BIST 6.594
DOLAR 26,35
EURO 29,56
ALTIN 1.654,30
HABER /  GÜNCEL

FETÖ üyesi tutuklandı, kara para aklayan yabancı uyruklu kişi yakalandı

FETÖ üyesi tutuklandı, kara para aklayan yabancı uyruklu kişi yakalandı

Denizli’de FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı, terörizm finansmanına kara para aklayan yabancı uyruklu kişi ise yakalandı.

Abone ol

Denizli’de FETÖ ve PDY’ye yönelik yapılan icraatların 1 haftalık verisi açıklandı. Bu çerçevede “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı, kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Terörizmin finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde “Örgüte kaynak finans sağladığı ve yasa dışı yollardan para gönderdiği” tespit edilen yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı, yakalanan şüpheli şahsa adli makamlarca işlem yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina, Fransız vatandaşı olduğunu kabul etti!
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina, Fransız vatandaşı olduğunu kabul etti!
Otobüste tesettürlü genç kıza hakaret etti: Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden
Otobüste tesettürlü genç kıza hakaret etti: Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden
Real Madrid, 2022-2023 sezonunu 12 milyon avro karla kapattı!
Real Madrid, 2022-2023 sezonunu 12 milyon avro karla kapattı!
Fenerbahçe transferi duyurdu: Samatta'nın yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe transferi duyurdu: Samatta'nın yeni takımı belli oldu!
140 ülke anlaşıyor! Küresel kurumlar vergisi anlaşması imzalanacak!
140 ülke anlaşıyor! Küresel kurumlar vergisi anlaşması imzalanacak!
Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken görüşme! 45 dakika sürdü Hafize Gaye Erkan da eşlik etti
Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken görüşme! 45 dakika sürdü Hafize Gaye Erkan da eşlik etti
Yunanistan'da orman yangınları yerleşim birimlerini tehdit ediyor!
Yunanistan'da orman yangınları yerleşim birimlerini tehdit ediyor!
Cerrahpaşa Rektörü Nuri Aydın, "Yeni Cerrahpaşa Projesi"yle ilgili detayları açıkladı
Cerrahpaşa Rektörü Nuri Aydın, "Yeni Cerrahpaşa Projesi"yle ilgili detayları açıkladı
California’da 4 farklı noktada orman yangını: 3 bin 400 hektar alan küle döndü
California’da 4 farklı noktada orman yangını: 3 bin 400 hektar alan küle döndü
2023 sıcakları rekor kıracak! Kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacağı öngörülüyor!
2023 sıcakları rekor kıracak! Kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacağı öngörülüyor!
Muğla Köyceğiz'de sığla yağı üretimi başladı
Muğla Köyceğiz'de sığla yağı üretimi başladı
Ordu'da denizin üzerinde son birkaç günde iki kez hortum görüldü!
Ordu'da denizin üzerinde son birkaç günde iki kez hortum görüldü!