Dolar ve euro coştu gram altın tarihi rekor kırdı! İşte piyasalarda son durum...

Piyasalar yangın yeri... Benzin ve motorine gelen zamların ardından dolar, euro ve gram altından da rekor üstüne rekor kırıyor. İşte 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü piyasalarda son durum...

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Piyasalardaki yüksek ateş devam ediyor. Dolar ve altın tarihi rekorlar kırıyor. Döviz kurları ve gram altındaki rekor serisi, haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Dolar/TL yüzde 0,5 yükselerek 26,36 seviyesinden işlem görüyor. Dolar kuru, böylece tarihi zirvesini 26,36 liraya çıkarmış oldu.

Euro/TL ise 29,56'dan fiyatlanıyor. Euro kuru, sabah saatlerinde 29,77'yi görerek rekor kırmış ve 30 liraya olan yürüyüşünü sürdürmüştü. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,06'lık düşüşle 1,12 seviyesinde bulunuyor.

Ons altın düştü, gram altın yükseldi

Ons altın, geçen hafta hızla yükseldikten sonra yeni haftada 7 dolar düşerek 1948 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Ons altındaki düşüşe rağmen dolar kurunun yükselmesiyle, gram altın da rekor kırdı.

Gram (spot), an itibarıyla önceki kapanışının 9 lira üzerinde 1652 liradan satılıyor. Gram, gün içerisinde 1657 liraya çıkarak rekor seviyeyi görmüştü.