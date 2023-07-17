BIST 6.594
DOLAR 26,35
EURO 29,56
ALTIN 1.654,30
HABER /  EKONOMİ

Dolar ve euro coştu gram altın tarihi rekor kırdı! İşte piyasalarda son durum...

Dolar ve euro coştu gram altın tarihi rekor kırdı! İşte piyasalarda son durum...

Piyasalar yangın yeri... Benzin ve motorine gelen zamların ardından dolar, euro ve gram altından da rekor üstüne rekor kırıyor. İşte 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü piyasalarda son durum...

Abone ol

Piyasalardaki yüksek ateş devam ediyor. Dolar ve altın tarihi rekorlar kırıyor. Döviz kurları ve gram altındaki rekor serisi, haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Dolar/TL yüzde 0,5 yükselerek 26,36 seviyesinden işlem görüyor. Dolar kuru, böylece tarihi zirvesini 26,36 liraya çıkarmış oldu.

Euro/TL ise 29,56'dan fiyatlanıyor. Euro kuru, sabah saatlerinde 29,77'yi görerek rekor kırmış ve 30 liraya olan yürüyüşünü sürdürmüştü. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,06'lık düşüşle 1,12 seviyesinde bulunuyor.

Ons altın düştü, gram altın yükseldi

Ons altın, geçen hafta hızla yükseldikten sonra yeni haftada 7 dolar düşerek 1948 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Ons altındaki düşüşe rağmen dolar kurunun yükselmesiyle, gram altın da rekor kırdı.

Gram (spot), an itibarıyla önceki kapanışının 9 lira üzerinde 1652 liradan satılıyor. Gram, gün içerisinde 1657 liraya çıkarak rekor seviyeyi görmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Hazine Bakanı Yellen, ülkede resesyon beklemediğini söyledi
ABD Hazine Bakanı Yellen, ülkede resesyon beklemediğini söyledi
Samsun'da 3 firari hükümlü yakalandı
Samsun'da 3 firari hükümlü yakalandı
Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı!
Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı!
FETÖ üyesi tutuklandı, kara para aklayan yabancı uyruklu kişi yakalandı
FETÖ üyesi tutuklandı, kara para aklayan yabancı uyruklu kişi yakalandı
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina, Fransız vatandaşı olduğunu kabul etti!
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina, Fransız vatandaşı olduğunu kabul etti!
Otobüste tesettürlü genç kıza hakaret etti: Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden
Otobüste tesettürlü genç kıza hakaret etti: Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden
Real Madrid, 2022-2023 sezonunu 12 milyon avro karla kapattı!
Real Madrid, 2022-2023 sezonunu 12 milyon avro karla kapattı!
Fenerbahçe transferi duyurdu: Samatta'nın yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe transferi duyurdu: Samatta'nın yeni takımı belli oldu!
140 ülke anlaşıyor! Küresel kurumlar vergisi anlaşması imzalanacak!
140 ülke anlaşıyor! Küresel kurumlar vergisi anlaşması imzalanacak!
Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken görüşme! 45 dakika sürdü Hafize Gaye Erkan da eşlik etti
Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken görüşme! 45 dakika sürdü Hafize Gaye Erkan da eşlik etti
Yunanistan'da orman yangınları yerleşim birimlerini tehdit ediyor!
Yunanistan'da orman yangınları yerleşim birimlerini tehdit ediyor!
Cerrahpaşa Rektörü Nuri Aydın, "Yeni Cerrahpaşa Projesi"yle ilgili detayları açıkladı
Cerrahpaşa Rektörü Nuri Aydın, "Yeni Cerrahpaşa Projesi"yle ilgili detayları açıkladı