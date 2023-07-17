Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

BURSA'nın GEMLİK ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

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Gemlik Kurşunlu Mahallesi'nde, kavşakta meydana gelen kazada, yola girmek isteyen 16 JUR 54 plakalı otomobille, yoldan gelen 07 VJS 70 kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, 16 JUR 54 plakalı otomobilde bulunan Derya Karaman hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan eşi Kerem Karaman ve oğulları Abdullah Karaman yaralandı. 07 VJS 70 plakalı otomobilde bulunan şoför Adem Aktaş ve yolcu Şeyma Yıldırım da hafif yaralandı. Yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesine sevk edilirken durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önlemlerini alırken, Cumhuriyet Başsavcılığı da kaza ile alakalı soruşturma başlattı.