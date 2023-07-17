IMF'den Almanya'ya kötü haber! Alman ekonomisi daralabilir!

Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya ekonomisinde enerji şoku ve sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle bu yıl biraz daralma beklendiğini bildirdi.

Abone ol

IMF'den yapılan açıklamada, Almanya ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı bildirildi.

Alman ekonomisinin geçen yıl Rusya'dan doğal gaz arzının kesilmesine rağmen direnç gösterdiğine işaret edilen açıklamada, gaz arzını korumaya ve enerji kaynaklarını güvence altına almaya yönelik güçlü çabaların yanı sıra kış koşullarının şiddetli olmaması nedeniyle enerji sıkıntısına ilişkin olumsuz senaryolardan kaçınıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ancak son aylarda enerji şokunun olumsuz etkilerinin ve sıkılaşan finansal koşulların ekonomiyi resesyona düşme eğiliminde tutmaya yettiği belirtildi.

Enflasyonun enerji fiyat şokunun salgınla ilgili mevcut darboğazlara eklenmesiyle yükseldiği anımsatılan açıklamada, ancak bu etkilerin hafiflemesiyle enflasyonun düşüşte olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Almanya'nın bankacılık ve sigorta sistemlerinin genel sermaye ve likidite pozisyonlarının sağlam seviyelerde kalmaya devam ettiği, ancak bu yılın başlarında diğer gelişmiş ekonomilerde yaşanan bankacılık krizinin artan faiz oranlarıyla ilişkili potansiyel finansal istikrar risklerini artırdığı ifade edildi.

IMF açıklamasında, "Enerji şoku ve sıkılaşan finansal koşulların, 2023'te yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesini biraz negatif tutması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkilerinin kademeli olarak geçmesi ve ekonominin enerji şokuna uyum sağlamasıyla ülke ekonomisinin büyümesinin 2024-2025 döneminde kademeli olarak ivme kazanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, gevşeyen enerji fiyatları ve sıkılaşan maliye politikasıyla enflasyonun ise düşmeye devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ekonomik görünüme yönelik belirsizliğin ise alışılmadık derecede yüksek olduğu uyarısında bulunuldu.