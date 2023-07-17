BIST 6.594
DOLAR 26,35
EURO 29,57
ALTIN 1.654,80
HABER /  POLİTİKA

Yeniden Refah Partisi'nde istifa şoku! Zamlara isyan edip istifasını verdi

Yeniden Refah Partisi'nde istifa şoku! Zamlara isyan edip istifasını verdi

Benzin ve motorine dev zam getiren ek vergi düzenlemesi Yeniden Refah Partisi'nde flaş istifa getirdi. YRP lideri Fatih Erbakan'ın danışmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, zam yağmuru getiren vergi düzenlemeleri görüşülürken YRP'den hiçbir milletvekilinin katılmamasını protesto ederek istifa etti.

Abone ol

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın danışmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, Meclis'te ek vergi yükü getiren düzenlemelerin görüşüldüğü oylamaya katılmayan partisine tepki göstererek istifa kararı aldı. Prof. Dr. Serhat Fındık, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Milletimizi temsil ettiğini düşünmüştüm, yanılmışım

Prof. Dr. Serhat Fındık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Aziz Milletimiz! Vergi düzenlemeleri ile ilgili meclisteki oturuma/oylamaya Yeniden Refah Partisi olarak katılım sıfır olmuştur. Milletimizi temsil ettiğimizi düşünmüştüm, yanılmışım. Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Netice itibari ile Bugün (17 Temmuz 2023) Yeniden Refah Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal ediniz."

ÖNCEKİ HABERLER
Tokat'ta yangın sonucu 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü!
Tokat'ta yangın sonucu 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü!
IMF'den Almanya'ya kötü haber! Alman ekonomisi daralabilir!
IMF'den Almanya'ya kötü haber! Alman ekonomisi daralabilir!
Karaman'da 8 yaşındaki çocuğa belediye otobüsü çarptı!
Karaman'da 8 yaşındaki çocuğa belediye otobüsü çarptı!
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı!
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı!
Yıldız Holding “Senenin Yıldızları”nı 15’inci kez ödüllendirdi!
Yıldız Holding “Senenin Yıldızları”nı 15’inci kez ödüllendirdi!
Dolar ve euro coştu gram altın tarihi rekor kırdı! İşte piyasalarda son durum...
Dolar ve euro coştu gram altın tarihi rekor kırdı! İşte piyasalarda son durum...
ABD Hazine Bakanı Yellen, ülkede resesyon beklemediğini söyledi
ABD Hazine Bakanı Yellen, ülkede resesyon beklemediğini söyledi
Samsun'da 3 firari hükümlü yakalandı
Samsun'da 3 firari hükümlü yakalandı
Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı!
Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı!
FETÖ üyesi tutuklandı, kara para aklayan yabancı uyruklu kişi yakalandı
FETÖ üyesi tutuklandı, kara para aklayan yabancı uyruklu kişi yakalandı
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina, Fransız vatandaşı olduğunu kabul etti!
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina, Fransız vatandaşı olduğunu kabul etti!
Otobüste tesettürlü genç kıza hakaret etti: Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden
Otobüste tesettürlü genç kıza hakaret etti: Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden