Yeniden Refah Partisi'nde istifa şoku! Zamlara isyan edip istifasını verdi

Benzin ve motorine dev zam getiren ek vergi düzenlemesi Yeniden Refah Partisi'nde flaş istifa getirdi. YRP lideri Fatih Erbakan'ın danışmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, zam yağmuru getiren vergi düzenlemeleri görüşülürken YRP'den hiçbir milletvekilinin katılmamasını protesto ederek istifa etti.

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Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın danışmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, Meclis'te ek vergi yükü getiren düzenlemelerin görüşüldüğü oylamaya katılmayan partisine tepki göstererek istifa kararı aldı. Prof. Dr. Serhat Fındık, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Milletimizi temsil ettiğini düşünmüştüm, yanılmışım

Prof. Dr. Serhat Fındık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Aziz Milletimiz! Vergi düzenlemeleri ile ilgili meclisteki oturuma/oylamaya Yeniden Refah Partisi olarak katılım sıfır olmuştur. Milletimizi temsil ettiğimizi düşünmüştüm, yanılmışım. Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Netice itibari ile Bugün (17 Temmuz 2023) Yeniden Refah Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal ediniz."