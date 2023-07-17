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Rusya'nın kararına peş peşe tepkiler: Türkiye'yi destekliyoruz

Rusya'nın kararına peş peşe tepkiler: Türkiye'yi destekliyoruz

Rusya'nın kararına peş peşe tepkiler geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Anlaşması’ndan çekilmesi sonrası yaptığı açıklamada, “Rusya’nın küçümseyen hareketini şiddetle kınıyorum” dedi.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Rusya’nın Tahıl Anlaşması’ndan çekilmesi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya’nın, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin tüm çabalarına rağmen Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı feshetme yönündeki küçümseyen hareketini şiddetle kınıyorum. Avrupa Birliği (AB), dünyadaki savunmasız kişiler için gıda güvenliğini sağlamaya çalışıyor. AB Dayanışma Yolları, tarımsal gıda ürünlerini Ukrayna’dan küresel pazarlara getirmeye devam edecek” dedi.

'Tamamen ahlaksızlıktır! Türkiye'yi destekliyoruz...'

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ise yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi’ni engellemesi hayal kırıklığıdır. Anlaşmanın uzatılması, gıda fiyatlarının yükselmesini ve piyasa istikrarsızlığını önlemek için önemli. Rusya’nın gıdayı silah haline getirmeye devam etmesi tamamen ahlaksızlıktır. Rusya’yı gecikmeden Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın uygulanmasına devam etmeye çağırıyoruz. Çözüm bulma çabalarında BM, AB ve Türkiye’yi destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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