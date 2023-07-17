Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'dan 15 Temmuz açıklaması

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili açıklamalarda bulunarak “Bizlere düşen, bu hain darbe girişimini, şehitlerimizi, gazilerimizi unutmamaktır” şeklinde konuştu

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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin “Bu darbeyi unutmak bizlere yakışmaz. Bizlere düşen, bu hain darbe girişimini, şehitlerimizi, gazilerimizi unutmamaktır” dedi. Tümgeneral Davut Ala ise "O anları unutmam mümkün değil. Şu an burada değil ama 13 yaşındaki evladımı tek başına eve bırakıp çatışmaya gittim." diye konuştu.

Zeytinburnu Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde “Milli İrade Sergisi” ve “15 Temmuz Gençliği Paneli” düzenlendi. Düzenlenen programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Tümgeneral Davut Ala, Zeytinburnu İlçe Kaymakamı Ercan Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bizlere düşen, bu hain darbe girişimini, şehitlerimizi, gazilerimizi unutmamaktır”

Program açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “O gece FETÖ terör örgütünün hain kalkışmasına direnerek, mücadele ederek canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. O gece hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla millet olarak sokağa döküldük. Bu toprakların kazanılmasında vatan haline gelmesi için önemli bir eşiği atlattık. 15 Temmuz’dan sonra şehit ve gazi aileleriyle konuştuk. Hepimizin duyduğu bir şey var. ‘Şehadet onu sevdi’. Bu darbeyi unutmak bizlere yakışmaz. Bizlere düşen, bu hain darbe girişimini, şehitlerimizi, gazilerimizi unutmamaktır. Biz her yıl olduğu gibi Zeytinburnu Meydanı’nda 15 Temmuz şehitlerimizi yad etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“15 Temmuz’un başladığı yerdeyim”

Sergi açılışında konuşma yapan Tümgeneral Davut Ala ise “Bugün benim için 15 Temmuz’un başladığı yerdeyim. Zeytinburnu lojmanlarının yerinde şu an Millet Bahçesi olsa da bu yer benim için çok anlamlıdır. O anları unutmam mümkün değil. Şu an burada değil ama 13 yaşındaki evladımı tek başına eve bırakıp çatışmaya gittim. Birçok arkadaşımı kaybettim. Yaralanarak tekrardan lojmana geldim. Aynı yerde çalıştığım silah arkadaşına kurşun sıkan hainlerle aynı lojmanda yaşadım. Onun için bugün bu yer benim için çok önemli” diye söyledi.

internethaber.com yazarlarından Ayşegül Akyüz Yahşi de, “Milli İrade Sergisi” ve “15 Temmuz Gençliği Paneli” ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yahşi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy Beyefendi'ye can-ı gönülden teşekkürler. 15 Temmuz'un hatıralarını diri ve heyecanlı tutmaya çalışan fedakar ve samimi bir insan. Çok büyük ilgi vardı, çokça istifade edildi. Duygusal anlar da yaşanmadı değil. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Ersin Çelik yönetiminde Taha Hüseyin Karagöz ve Samet Yalçın'ın konuşmacı olduğu panelle devam etti. O panalde 15 Temmuz'a dair çarpıcı ayrıntılar paylaşıldı. Fotograf sergisi ise duygusal anlar yaşattı. Konu, günün anlam ve önemi büyük olunca konuklar da o nitelikte ve donanımdaydılar. Gazi Tümgeneral Davut Ala Paşa 15 Temmuz Gazisi... O kadar cesur o kadar içten ve yürekli bir değer. Yaptığı konuşmayla 15 Temmuz gecesi yaşananları hafızalara yeniden kazıdı. Programın sunucusu çok kıymetli Selahaddin Kocaaslan Beyefendi'ye de gönlü dinlendiren zarif sunumundan ötürü teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere bâki selam ve muhabbetle...

Şehitlerimizin ruhu şad olsun.. Yaşarken de güzeliz anarken de güzel.. Unutmayacağız.