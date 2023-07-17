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Sıcak çarpmasında ilk 2-3 saat son derece kritik!

Sıcak çarpmasında ilk 2-3 saat son derece kritik!

Sıcak çarpmasının havadan kaynaklanan hipertermi durumu olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzm. Dr. Önder Özüm Polat, “Tedavi edilmeyen sıcak çarpması beyine, kalbe, böbreklere, kas dokusuna kalıcı zarar verebilir." uyarısı yaptı.

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Sıcak çarpmasının havadan kaynaklanan hipertermi durumu olduğunu dile getiren VM Medical Park Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzm. Dr. Önder Özüm Polat, son zamanlarda artan sıcak havalardan kaynaklı sıcak çarpması ile ilgili uyarılarda bulundu.

Uzm. Dr. Önder Özüm Polat sıcak çarpmasında görülebilecek belirtilerle ilgili, "Yüksek vücut sıcaklığı (genellikle 38 derece ve üzerinde belirtiler baş ağrısı,baş dönmesi, hızlı nabız, solunum güçlüğü, huzursuzluk, sersemlik, terleme, kusma ve bilinç değişikliğidir. Tedavi edilmeyen sıcak çarpması beyine, kalbe, böbreklere, kas dokusuna kalıcı zarar verebilir. Tedavinin gecikmesi hasarı ağırlaştırır, ciddi komplikasyon ve ölüm riskini artırır. Sıcak çarpmasında ilk 2-3 saat son derece kritiktir. Vücudun normale dönmesi ve hassasiyetin kalkması yaklaşık 1 hafta sürmektedir” şeklinde konuştu.

“Hasta serin ve havadar bir yere alınır”

Sıcak çarpmasında ilk yardımımın nasıl yapılması gerekildiğinden bahseden Uzm. Dr. Polat, “Hasta serin ve havadar bir yere alınır, giysiler çıkarılır, sırt üstü yatırılarak kol ve bacaklar yükseltilir. Bulantısı yoksa ve bilinci açıksa su ve tuz kaybını gidermek için 1 litre su 1 çay kaşığı karbonat -1 çay kaşığı tuz karışımı sıvı ya da soda içilir. Sıcak çarpmasının önlenebilmesi için; çok fazla soğuk içecek içmek, soğuk suyla duş almak, bol giysi giymek ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneşin altında kalmamaya dikkat edilmelidir” ifadelerini kullandı.

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