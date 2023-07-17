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Bakan Yumaklı: Çanakkale’de yangından 8 köyümüz etkilendi

Bakan Yumaklı: Çanakkale’de yangından 8 köyümüz etkilendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de rüzgar nedeniyle yangının büyüdüğünü, 8 köyün etkilendiğini söyledi. Yumaklı, Çan-Çanakkale yolunun ulaşıma kapatıldığı bilgisini verdi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale’deki orman yangını hakkında basın açıklama yaptı.

Yumaklı'nın açıklamasından öne çıkanlar: 

Çanakkale’deki orman yangını rüzgar nedeniyle yangın büyüdü, 8 köyümüz etkilendi.

Tarım alanları zarar gördü. Çan-Çanakkale yolu ulaşıma kapatıldı.

Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını da büyük ölçüde kontrol altına alındı.

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