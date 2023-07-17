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Depremzedelere 500'er bin lira hibe ve faizsiz kredi desteği

Depremzedelere 500'er bin lira hibe ve faizsiz kredi desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesine yönelik "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında, vatandaşların kendi evlerini dönüştürebilmeleri için 500 bin lira hibe ve 500 bin lira faizsiz kredi desteği sağladıklarını söyledi.

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Bakan Özhaseki, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından şehirlerin yeniden ayağa kaldırılacağını bildirdi.

Özhaseki, açıklamasında, "Bin yılın felaketinin etkilediği ve her köşesi anılarımızla dolu şehirlerimiz, şimdi yeniden ayağa kalkıyor. Depremden etkilenen 11 ilimizde Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında Yapım ve Dönüşüm Ofisleri açıyor, bakanlığımızın denetiminde vatandaşlarımıza kendi evini yerinde dönüştürebilsin diye 500 bin lira hibe ve 500 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Depremlerden etkilenen 11 ildeki 22 yerde Yapım ve Dönüşüm Ofisleri açılmıştı.

Yerinde Dönüşüm projesine e-Devlet üzerinden başvurabiliyor, projeyle ilgili ALO 181'den bilgi alınabiliyor.

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