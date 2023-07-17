Hatay'da çıkan yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan iki kişiden birinin tutuklandığını açıkladı.

Abone ol

6 Şubat tarihinde büyük felaketten en çok etkilenen il olan Hatay, bu kez de alevlere teslim oldu. Belen ilçesinde 2 gün önce başlayan yangın büyük korkuya neden oluyor. Yangının çıkış nedeni ise bahçe temizliği.

Bölgedeki evde bulunan iki kişinin bahçedeki sazlık alanı temizlemek için yaktığı ateş kontrolden çıktı.

Bu etki ile ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle daha da büyüdü.

Yangının ilk etapta etkilediği Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerindeki vatandaşlar teker teker tahliye edildi.

1 kişi tutuklandı

Müdahaleler sürerken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan iki kişiden birinin tutuklandığını açıkladı.

Yangınla mücadele devam ediyor

Söndürme çalışmalarında 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz ve 7 iş makinesi 320 personel görev yapıyor.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.