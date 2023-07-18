BIST 6.600
DOLAR 26,34
EURO 29,61
ALTIN 1.656,17
HABER /  DÜNYA

Zelenskiy'den Erdoğan ve Guterres'e mektup

Zelenskiy'den Erdoğan ve Guterres'e mektup

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın sonlandırdığı Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, "Anlaşma, Rusya olmadan da devam edebilir. Rus çılgınlığından korunmalıyız" dedi.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görev süresi dolan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Anlaşma fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal anlaşmaya geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi "ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı sonlandırdığını duyurması dünyada geniş yankı buldu.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği (AB) ve ABD karara tepki gösterdi.

Zelenskiy: Rus çılgınlığından korunmalıyız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın sonlandırdığı Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının devamı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.

Zelenskiy, mektubunda, "Tahıl Anlaşması Rusya olmadan da devam edebilir. Rus çılgınlığından korunmalıyız" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'ye, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'ni Rusya'sız sürdürmeye hazır oldukları yönünde yanıt vermeleri için resmi sinyalleri hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu.

Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin iki anlaşma olduğunu, birinin Ukrayna, Türkiye ve BM arasında, diğerinin ise Rusya, Türkiye ve BM arasında olduğunu belirten Zelenskiy, "Dolayısıyla Rusya anlaşmayı durdurduğunu söylediğinde BM Genel Sekreteri Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmayı bozuyor, bizimle değil. Bizim onlarla hiçbir anlaşmamız yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy , "Dışişleri Bakanlığımıza Rusya'dan gelen resmi sinyalin ardından BM ve Türkiye'ye Ukrayna Devlet Başkanı olarak bana girişimimizi sürdürmeye hazır oldukları yönünde yanıt vermeleri için resmi sinyallerimizi hazırlama talimatı verdim" demiş, Rusya olmadan bile Karadeniz koridorunu kullanabilmeleri için her şeyi yapmaları gerektiğinin altını çizerek, "Biz korkmuyoruz. Gemi sahibi şirketler bize ulaştı. Onlar Ukrayna'nın göndermesi ve Türkiye'nin de geçişlerine izin vermesi halinde tahıl tedarikine devam etmeye hazır olduklarını söylediler" diye konuşmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Yerlikaya orman yangınlarının nedenini açıkladı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya orman yangınlarının nedenini açıkladı!
BM: Tahıl anlaşmasına ilişkin tüm engelleri kaldıracak imkanımız yok
BM: Tahıl anlaşmasına ilişkin tüm engelleri kaldıracak imkanımız yok
İlham Aliyev, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'ı kabul etti
İlham Aliyev, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'ı kabul etti
İstanbul için flaş karar! Bakan Özhaseki 'Başka çaresi yok' diyerek açıkladı
İstanbul için flaş karar! Bakan Özhaseki 'Başka çaresi yok' diyerek açıkladı
Dorukhan Toköz'den Trabzonspor'a duygusal veda
Dorukhan Toköz'den Trabzonspor'a duygusal veda
Fenerbahçe: 1959 öncesi için başvurumuz yok
Fenerbahçe: 1959 öncesi için başvurumuz yok
İstanbul'da içerisinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran sürücü gözaltına alındı
İstanbul'da içerisinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran sürücü gözaltına alındı
Fransa, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararını kınadı
Fransa, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararını kınadı
Depremzedelere 500'er bin lira hibe ve faizsiz kredi desteği
Depremzedelere 500'er bin lira hibe ve faizsiz kredi desteği
Dünya Meteoroloji Örgütü: Bazı ülkelerde ulusal sıcaklık rekorları kırılabilir
Dünya Meteoroloji Örgütü: Bazı ülkelerde ulusal sıcaklık rekorları kırılabilir
Putin: Kırım Köprüsü'ndeki terör eylemine Rusya yanıt verecek
Putin: Kırım Köprüsü'ndeki terör eylemine Rusya yanıt verecek
Hatay'da çıkan yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı
Hatay'da çıkan yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı