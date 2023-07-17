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İçişleri Bakanı Yerlikaya orman yangınlarının nedenini açıkladı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya orman yangınlarının nedenini açıkladı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde yaşanan orman yangınlarının nedenini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Yaşanan küresel iklim değişiklikleri mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve bunlara eklenen beşeri dikkatsizlikler" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen hafta yaşanan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen selden etkilenen Karabük'ün Yenice ilçesine geldi. Kayadibi köyü ve Şeker kanyonunda incelemelerde bulunan Bakan Yerlikaya, daha sonra Karabük Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Orman yangılarının nedenini açıkladı

Bakan Yerlikaya daha sonra Karabük Valiliği'ni ziyaret edip burada gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, orman yangınlarıyla ilgili olarak "Yaşanan küresel iklim değişiklikleri mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve bunları eklenen beşeri dikkatsizlikler, orman yangınlarına ne yazık ki davetiye çıkartıyor. Bakanlık olarak dünkü yangınların her birinin sebeplerini ortaya çıkarmak üzere titiz bir şekilde çalışıyoruz. Şu ana kadar dünkü yangınlardan 5'inin sebebini arkadaşlarımız ortaya çıkardılar. Birisi trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden olduğu yine ikisinin de kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir. Değerli arkadaşlar dün kıymetli kabine üyesi arkadaşımız Tarım ve Orman Bakanımızla beraber Hatay Belen'de çıkan yangının sebebinden bahsetmiştik. Bu yangının sebebiyle ilgili biraz daha bilgi verecek olursak. Bahçe temizliği maksadıyla, sazlık alanının yakılmasıydı. Bu yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün birinin tutuklandığını, birinin de adli kontrolle serbest bırakıldığını belirtmek istiyorum. Yine Mersin Gülnar'da köy içerisinde bulunan bir evin bahçesinde ateşle oynayan çocukların sebep olduğu yangın kazaen de olsa maalesef orman yangınına yol açmış bulunmakta” ifadelerini kullandı.

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