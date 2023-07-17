İlham Aliyev, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Oktay, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Aliyev de teşekkür ederek Oktay'dan selamını Erdoğan'a iletmesini rica etti.

Oktay, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin son derece memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, ilişkilerin "tek millet, iki devlet" ilkesi temelinde geliştiğini kaydetti.

Şuşa Beyannamesi ile resmi olarak müttefiklik düzeyine çıkarılan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bu belgenin amaç ve hedefleri doğrultusunda daha da geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Azerbaycan halkı ve devletinin destek ve dayanışması için teşekkürlerini iletti.

Oktay, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin genişlemesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, her iki ülkenin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) kapsamında işbirliğinin genişletilmesi yönündeki çabalarından takdirle bahsetti.

Ermenistan'da Türk ve Azerbaycanlı diplomat ve devlet yetkililerini katleden Nemesis terör örgütüne anıt yapıldığını hatırlatan Oktay, Türkiye'nin bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olduğunu ifade etti.

Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçildikten sonra Azerbaycan'a yaptığı ziyaretin önemine değindi.

TDT kapsamındaki işbirliklerinin parlamentolar düzeyinde de geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Aliyev, TDT üyesi ülkelerin parlamentolarının dış ilişkiler komisyonlarının işbirliklerinin daha da genişletilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Aliyev de Ermenistan'da Nemesis'e anıt yapılmasının kabul edilemez bir durum olduğunu kaydetti.

Görüşmede, Orta Koridor, enerji ve ticaret alanındaki işbirlikleri konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Azerbaycan'ın güvenliği bizim güvenliğimizdir"

Oktay, Aliyev'le görüşmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Azerbaycan arasında en üst düzeyde olan ilişkileri parlamento boyutunda daha da ileri götürebilmek için Azerbaycan'ı ziyaret ettiklerini bildiren Oktay, Cumhurbaşkanı Aliyev'le son derece kapsamlı ve stratejik görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Şuşa Beyannamesi çerçevesinde müttefiklik ilişkisinin altını tüm alanlarda doldurmaya çalıştıklarını söyleyen Oktay, Aliyev'le Ermenistan ile Azerbaycan ilişkilerini, barış için yürütülen süreci, Karabağ'daki gelişmeleri de değerlendirdiklerini ifade etti.

Oktay, Türkmenistan ve Kazakistan petrol ve doğal gazının Hazar üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırılması hususunu da konuştuklarını belirterek, TANAP ve TAP'ın kapasitesinin genişletilmesiyle alakalı konuları değerlendirdiklerini anlattı.

Türkiye'den Nahçıvan'a doğal gaz iletimiyle ilgili projeyi, Nahçıvan'da üretilecek elektriğin Türkiye'ye iletimini de ele aldıklarını dile getiren Oktay, "Ekonomik ilişkilerde 6,5 milyar doları yakalamış durumdayız. Bunun çok daha üst seviyeye getirilmesiyle alakalı Başbakan'la da detaylı görüşmelerimiz olacak" diye konuştu.

Oktay, Türkiye'nin Azerbaycan'da açacağı yeni başkonsolosluk konusunu da değerlendirdiklerinin altını çizerek, "Azerbaycan halkıyla kardeşiz. Bunu depremde de gördük, Karabağ'da da gördük, tarihte de gördük, gelecekte de göreceğiz. Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Azerbaycan'ın güvenliği bizim güvenliğimizdir. Bölgenin barış ve gelişmesine katkı vermekle alakalı biz de Dışişleri Komisyonu olarak üzerimize düşeni sonuna kadar yapmak istiyoruz. Parlamenter diplomasiyi de bu anlamda daha da ileri götürmek istiyoruz" dedi.

Oktay'a Azerbaycan temaslarında AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu da eşlik ediyor.