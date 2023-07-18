Sıcak çok daha fena olacak El Nino kavuracak! 10 derece üzerinde olacak! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Hafta boyunca batı ve güney kesimlerinde El Nino'nun da etkisiyle sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Bugün hissettiğiniz sıcaktan 5 derece daha fazla sıcak olacak. Serinlemek için girilen deniz suları da ısınmaya devam ediyor. Yüzeyde deniz suyu sıcaklığı 28, 10 metre derinde ise 22 derece oldu. Daha da ısınacak. İşte il il hava durumu tahminleri...