Sıcak çok daha fena olacak El Nino kavuracak! 10 derece üzerinde olacak! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Meteorolojiden sıcak havalarla ilgili son dakika uyarısı geldi. 19 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren batı ve güney kesimlerinde El Nino'nun da etkisiyle sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak. Bugünlerde hissettiğimiz sıcaktan 5 derece daha fazla sıcak olacak. Meteoroloji uzmanı o illerde yaşayanları uyardı. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Hafta boyunca batı ve güney kesimlerinde El Nino'nun da etkisiyle sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Bugün hissettiğiniz sıcaktan 5 derece daha fazla sıcak olacak. Serinlemek için girilen deniz suları da ısınmaya devam ediyor. Yüzeyde deniz suyu sıcaklığı 28, 10 metre derinde ise 22 derece oldu. Daha da ısınacak. İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, geçen hafta sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 5 ila 10, İç Anadolu ve Doğu kesimlerde ise 2 ila 10 derece üzerinde seyrettiğini söyledi.
Çarşamba gününden itibaren...
İç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların dün bir miktar azaldığını dile getiren Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:
- Salı günü iç ve doğu kesimlerde sıcaklık azalmaya devam edecek. Yer yer mevsim normalleri altına düşecek.
- Hafta ortasından itibaren ise ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Batı ve Güney kesimlere dikkat
- Bu hafta boyunca sıcaklıklar ülkemizin batı ve güney kesimlerinde yer yer mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak.
- İç ve doğu kesimlerde de güney ve batı kesimlere nazaran biraz daha düşük kalsa da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
- Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz’deki vatandaşlarımızın yüksek sıcaklıklara karşı tedbirli olmalarını istemekteyiz.