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Veliaht Prens Selman, hediye edilen TOGG ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı

Veliaht Prens Selman, hediye edilen TOGG ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü. Görüşme sonrası Veliaht Prens Muhammed bin Selman kendisine hediye edilen TOGG ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti sırasında resmi törenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık ettiği Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman kendisine hediye edilen TOGG'un direksiyonuna geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bırakmak üzere araçla hareket etti.

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