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Prof. Dr. Celal Şengör: Karadeniz patlayacak İstanbul dahil etrafında hiçbir canlı kalmayacak

Prof. Dr. Celal Şengör: Karadeniz patlayacak İstanbul dahil etrafında hiçbir canlı kalmayacak

Türkiye'nin tanınmış yer bilimcilerinden Prof. Dr. Celal Şengör, Karadeniz'de patlama yaşanacağını belirtip tüyler ürperten açıklamalarda bulundu. Şengör, "Çünkü Karadeniz'in içerisinde gazlar var. Bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonunda Karadeniz'in 60 km çevresinde yaşayan oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak” dedi.

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Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Karadeniz'de oksijen azalmasıyla ilgili uyarıda bulundu. YouTube'da Kafa TV'nin konuğu olan Prof. Dr. Şengör, oksijen azalmasından dolayı Karadeniz'in birkaç yüzyıl içerisinde patlayacağını söyledi.

Oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak

Şengör "Karadeniz'in olacağı gibi sonunda bu gazlar püskürmeye başlıyor. Karadeniz sonunda patlayacak. Basbayağı. Çünkü içerisinde gazlar var. Bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonunda Karadeniz'in 60 km çevresinde yaşayan oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak” dedi.

İstanbul, Varna, Odesa...

Bu senaryonun herkes tarafından bilindiğini ifade eden Şengör, "Herkes biliyor. Yani biliyor tabii yani bunu biraz mürekkep yalamış coğrafya okumuş herkes bilir" diyen Şengör, “Oralarda yerleşim kurulması çok yanlış değil mi?" sorusuna ise, "Kardeşim İstanbul orda şaka mı ediyorsun? İstanbul orada ya, Varna orada, Odessa orada, Sohum orada" ifadelerini kullandı.

“Karadeniz ne zaman patlayacak?”

Şengör, "Karadeniz ne zaman patlayacak?" sorusuna, "Geçen 100 yıldan beri 200 küsür metreden 180 metreye falan indi. Oksijenli kısım giderek azalıyor. 'Ne zaman patlar?' onu bilmiyorum. Ben onu incelemedim. Birkaç yüzyıl sonra patlayabilir" yanıtını verdi.

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