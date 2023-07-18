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Fulya Öztürk Mekke'den paylaştı: Rabbim bana da nasip etti

Fulya Öztürk Mekke'den paylaştı: Rabbim bana da nasip etti

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, sosyal medya hesabında "Rabbim bana da nasip etti… Mekke şu an…" notuyla Mekke'den tesettürlü bir fotoğrafını paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan , Katar, Birleşik Arap Emirliklerini kapsayan körfez turunu takip eden gazetecilerden Fulya Öztürk, Twitter hesabından Kabe önünde tesettürlü fotoğrafını paylaştı.

Öztürk, o anları "Rabbim bana da nasip etti… Mekke Şu an…" notuyla ekledi.

Paylaşım çok sayıda beğeni alırken, en çok da "Maşallah çok yakışmış… Allah kabul eylesin bacım" yorumu geldi.

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