Erdoğan Suudi Arabistan'da! İşte Suudilerle imzalanan anlaşmalar Baykar SİHA satacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmelerde birçok anlaşmaya imza atıldı. Suudi Arabistan, Baykar'dan İHA ve SİHA satın alacak.

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Ekonomideki sıkışıklığı gidermek için dış kaynak arayışına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Körfez turuna dün başladı. Dün Suudi Arabistan’a giden Erdoğan yolculuk öncesinde düzenlediği basın toplantısında ise, “Bu ülkelerin Türkiye'den belirli ‘asset'leri (varlıkları) alma durumları olacak” demişti.

Enerjiden savunmaya birçok anlaşma...

Dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya gelen Erdoğan ve heyeti bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalara imza atıldı. Görüşmelerde Türkiye ile Suudi Arabistan’ın enerjiden, savunmaya ve doğrudan yatırıma kadar birçok alanda mutabakat anlaşmaları imzalandı.

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Savunma Bakanı: Albayrak SİHA'sı alacağız

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Türk şirketi Baykar’dan drone satın almak için iki anlaşma imzalandığını açıkladı. Açıklamada bakan, “Krallığın silahlı kuvvetlerinin gücünü artırmak, savunmayı ve üretim kapasitesini kuvvetlendirmek için anlaştık” dedi. Salman ayrıca iki ülke arasında savunma işbirliği planının da imzalandığını duyurdu.

İşte Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmalar...

- Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih tarafından imzalandı.

- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı Arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari imza attı.

- Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud tarafından imzalandı.

- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki Enerji Alanında Mutabakat Zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Al-Suud tarafından imzalandı.

- Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi'nde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari'nin imzaları yer aldı.