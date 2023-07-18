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Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni prensi Eren Erdem'den Ekrem İmamoğlu çıkışı: İmamoğlu aday olursa...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni prensi Eren Erdem'den Ekrem İmamoğlu çıkışı: İmamoğlu aday olursa...

14 Mayıs seçimleri öncesinde paylaştığı anket sonuçlarının neredeyse tam tersi çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, şimdi de Ekrem İmamoğlu ile ilgili tahminlerde bulundu. Erdem, "Ekrem İmamoğlu İBB'ye aday olursa tekrar yüzde 65'le seçilir. Meclis'te de en az yüzde 70 alır" iddiasında bulundu.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni prensi CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, KRT TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programına konuk oldu. Erdem'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili söyledikleri ise dikkati çekti.

Kemal Bey'in en başarılı olduğu yer...

Erdem, “CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yerel seçime gitmesi dezavantaj oluşturur mu?” sorusunu şöyle yanıtladı: "Kemal Bey'in en başarılı olduğu yer ittifak masası kurabilmek. Yerel seçimde de bunu en iyi yapacak kişi Kemal Bey'dir."

"İmamoğlu aday olursa..."

Eren Erdem, CHP'de değişim çağrılarına ilişkin olarak da şunları kaydetti: "Sayın İmamoğlu İBB'ye aday olursa tekrar yüzde 65'le seçilir. Meclis'te de en az yüzde 70 alır. İmamoğlu çok iyi hizmetler yapmıştır."

Atilla Taş anketi güldürdü

Eren Erdem, seçimden önce yaptırdıkları anketleri anlatırken de, "Seçimden önce $Atilla Taş mı, Erdoğan mı?' anketi de yaptırdık. Atilla Taş Erdoğan’la kafa kafaya oy almıştı." iddiasında bulundu.

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