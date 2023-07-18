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Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan kritik görüşmelerini tamamladı! Erdoğan'ın Körfez turuna katılacaklar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan kritik görüşmelerini tamamladı! Erdoğan'ın Körfez turuna katılacaklar

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hindistan'daki G20 toplantılarını tamamlayarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turuna katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya doğru yola çıktı.

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Bakan Şimşek ve Erkan, yoğun görüşmelerde bulundukları Hindistan'daki G20 toplantılarını tamamladı. Şimşek ve Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna katılmak üzere Doha'ya hareket etti.

Dünya Bankası Başkanı Türkiye'ye gelecek

Bu arada, Erkan'ın, ABD'de çalıştığı dönemden arkadaşı olan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'nın yakın zamanda Türkiye'ye gelerek Erkan'a makamında "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmak istediği öğrenildi.

Erkan ve Banga'nın uzun süre ABD'de birlikte çalıştıkları belirtildi.

Mehmet Şimşek, toplantılarda, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Dünya Bankası Başkanı Banga, Singapur Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ve Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile görüşmüştü.

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