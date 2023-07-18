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Fenerbahçe'de ayrılığı beklenen 5 futbolcu belli oldu sürpriz isimler listede

Fenerbahçe'de ayrılığı beklenen 5 futbolcu belli oldu sürpriz isimler listede

Transfer takviyelerine devam eden Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadroda düşünmediği oyuncular ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde 5 oyuncunun takımdan ayrılması gündeme geldi.

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Son olarak Dusan Tadic transferiyle manşetleri süsleyen Fenerbahçe, 2023-24 sezonu öncesi yaptığı takviyelerle dikkat çekiyor.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve transferde ciddi hamleler yapan Fenerbahçe bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde mesai harcıyor.

Kadrosunda şimdiden 17 yabancı bulunan ve Rodrigo Becao ile Dominik Livakovic'i bekleyen Fenerbahçe'de bu isimlerin de kadroya katılmasıyla söz konusu rakam 19'a yükselecek.

Bu durumda Sarı-Lacivertliler en az 5 futbolcusuyla yollarını ayırmak durumunda kalacak.

Öte yandan Fenerbahçe'de vedalaşılması planlanan yabancılar şekillenmeye başladı.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Sarı-Lacivertlilerde 5 futbolcunun bileti kesildi.

Attila Szalai de listede

Fenerbahçe'de ayrılığı beklenen futbolcuların başında Attila Szalai geliyor.

Kanarya, Macar stoperi yüksek bir bonservis bedeliyle Almanya'ya göndermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de vedalaşılması planlanan diğer isimler ise şöyle:

Joshua King, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Joao Pedro

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