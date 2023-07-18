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Dolar ve Euro'da yeni rekor kırıldı! 18 Temmuz 2023 piyasalar alev aldı

Dolar ve Euro'da yeni rekor kırıldı! 18 Temmuz 2023 piyasalar alev aldı

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftalarda verdiği faiz kararı sonrası döviz kurlarında başlayan yükseliş hız kesmedi. Bu haftada piyasaların gözü yeni faiz kararında... Bunun öncesinde Euro'da yeni rekor kırıldı. Dolar 26.89 lirayı gördü Euro ise 30 lirayı geçti.

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Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Dolar, Euro, Bitcoin rakamları merak ediliyor. Yükseliş tam gaz sürerken yeni rekor geldi.  Haftanın ilk gününü 29,58 lira seviyesinde tamamlayan Euro kuru, bugün yüzde 2,3'den fazla yükseldi. Euro/TL, tarihi zirvesini 30,37 seviyesine çıkardı.

Dolar kurunda da yeni rekor

Dolar kuru ise yüzde 2'lik artışla 26,89'a yükselerek rekor kırdı. Şu sıralar 26,85 liradan alınan dolar 26,87 liradan satılıyor.

Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentileri yüzde 15 seviyesinde olan politika faizinin yüzde 20'ye çıkarılması yönünde. 

Bitcoin 30.025 dolardan, Türk lirası karşısında ise 798.094 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.905, Ripple (XRP) 0,748, Dogecoin (DOGE) %2,6 dolar civarında işlem görüyor.

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