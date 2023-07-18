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A Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven Utah Jazz'a transfer oldu

A Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven Utah Jazz'a transfer oldu

A Milli Basketbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ömer Faruk Yurtseven, Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) transfer oldu. Utah Jazz, Yurtseven'i transfer ettiğini duyurdu.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Utah Jazz, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i transfer etti. Jazz'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki pivotla sözleşme imzalandığı kaydedilirken, takım politikası gereği detaylar paylaşılmadı.

NBA'deki ilk iki yılında Miami Heat forması giyen milli basketbolcu, normal sezonda çıktığı 65 maçta 5,2 sayı ve 4,9 ribaunt ortalamasıyla oynadı. Ömer Faruk Yurtseven, Mehmet Okur ve Ersan İlyasova'nın ardından Jazz tarihindeki 3. Türk oyuncu oldu.

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