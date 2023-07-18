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Toprak bebek öldü! Anne 'kanepeden düştü' dedi, korkunç gerçek poliklinikte ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Toprak bebek öldü! Anne 'kanepeden düştü' dedi, korkunç gerçek poliklinikte ortaya çıktı

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde darbedildiği iddia edilen bebek kaldırıldığı poliklinikte hayatını kaybetti. Olayla ilgili anne A.Ç. ve birlikte yaşadığı A.Ö. gözaltına alındı.

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Cihadiye Mahallesi'nde yaşayan A.Ç. 1 yaşındaki bebeği Toprak Ç'yi kanepeden düşmesi sonucu rahatsızlandığını öne sürerek Aksu Semt Polikliniği'ne götürdü.

Burada yapılan kontroller neticesinde bebeğin vücudunda darptan kaynaklandığı üzerinde durulan morluklar tespit edildi. Talihsiz bebek, poliklinikteki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili anne A.Ç. ve birlikte yaşadığı A.Ö. gözaltına alındı. Bebeğin babasının cezaevinde olduğu öğrenildi.

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