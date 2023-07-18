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Denizli'de su değil ölüm kuyusu! Abi kardeş zehirlenerek can verdi, yakınları kahroldu

Denizli'de su değil ölüm kuyusu! Abi kardeş zehirlenerek can verdi, yakınları kahroldu

DENİZLİ'de tarlalarını sulamak için su kuyusuna inen abi ve ona yardıma giden kardeşi metan gazından zehirlendi. Eşlerinin gözü önünde yaşanan acı olayda ağabey olay yerinde, kardeşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Sarayköy ilçesine bağlı Kırkaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali Sert (54) ve Mustafa Sert (61) eşleriyle birlikte Kargılı Boğazı mevkiinde bulunan tarlalarına gitti. Ardından Mustafa Sert, diğerleri çalışırken tarlayı sulamak için su kuyusunu açmaya indi.

Bu esnada çıkan metan gazı nedeniyle Mustafa Sert zehirlenerek yere yığıldı. Abisinden haber alamayan kardeşi Ali Sert’te kuyuya doğru gittiğinde karşılaştığı manzara sonrası aşağıya indi ve oda zehirlendi.

Kuyuya ilk inen abi olay yerinde öldü

Dakikalar sonra olay yerine giden eşleri, kocalarını hareketsiz yatarken görmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, gerekli tedbirleri aldıktan sonra indiği su kuyusunda abi Mustafa Sert’in hayatını kaybettiğini belirledi, kardeşi Ali Sert’i ise Servergazi Hastanesine kaldırdı.

Bölgeyi geniş abluka altına alan jandarma ekiplerinin detaylı çalışması sonrası abinin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Hastaneden de acı haber geldi

Aile yakınlarının sinir krizi geçirdiği olay yerine giriş çıkışlar yasaklandı. Acı olayın ardından hastaneye kaldırılan kardeş Ali Sert’ten de kötü haber geldi. Sert’te hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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