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Ankara'da patlama oldu! Kayaş'taki MKE fabrikasında patlama yaralılar var

Ankara'da patlama oldu! Kayaş'taki MKE fabrikasında patlama yaralılar var

ANKARA'nın Kayaş ilçesinde faaliyet gösteren Makine Kimya Enstitüsü 'ne ait fabrikada patlamada oldu. Son dakika bilgisine göre yaralılar var...

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Ankara Kayaş'ta bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın nedeniyse henüz bilinmiyor. 

Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Kaza Araştırma Komisyonu acilen toplandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan da patlamaya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Ankara’nın Mamak ilçesinde Kayaş semtindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kapsül Fabrikası'nda bir patlamayla ilgili Kaza Araştırma Komisyonu acilen toplanmış ve koordinasyon ekibi oluşturulmuştur. Olayla ilgili gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmıştır." denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını belirtti. Yerlikaya, "Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Geçen ay da 5 işçi ölmüştü

Geçtiğimiz ay Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda çıkan yangınla bir patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirilmişti. 

MSB açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

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