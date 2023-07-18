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Ryan Babel ekonomiye isyan etti: kirama yüzde 100 yapıldı 10 yıl sonra Türk Lirası ne durumda olacak?

Ryan Babel ekonomiye isyan etti: kirama yüzde 100 yapıldı 10 yıl sonra Türk Lirası ne durumda olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig ekibi Eyüpspor forması giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Türkiye'deki ekonominin durumuna tepki gösterdi. Kirasına yüzde 100 zam yapıldığını belirten Babel, "2013 yılında Türkiye'ye geldiğimde 1 Dolar, 2.6 Türk Lirası civarındaydı. Bugün 1 Dolar, 26 Türk Lirası'ndan fazla. Türk parası çok büyük değer kaybetti. 10 yıl sonra Türk Lirası ne durumda olacak?" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından Eyüpspor'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Babel, sosyal medya hesabından ev kirası ve Türk lirası ile ilgili paylaşımlar yaptı.

Babel, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesine ilişkin, "2013 yılında Türkiye'ye geldiğimde 1 Dolar, 2.6 Türk Lirası civarındaydı. Bugün 1 Dolar, 26 Türk Lirası'ndan fazla. Türk parası çok büyük değer kaybetti. 10 yıl sonra Türk Lirası ne durumda olacak?" ifadelerini kullandı.

"Kirama yüzde 100 zam yapıldı!"

Kira artışları hakkında da paylaşım yapan 36 yaşındaki futbolcu, "Ev sahibim, kira ücretime yüzde 100 zam yaptı. Türkiye'deki ev sahipleri, Türk Lirası'ndaki düşüş nedeniyle kira ücretlerini çılgınca arttırmaktan başka çareleri kalmadı" dedi.

Babel'in Türk ekonomisi hakkındaki paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

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