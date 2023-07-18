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Fatih Altaylı'dan şok tahmin! Mehmet Şimşek benzini 68 liranın üzerine çıkaracak

Fatih Altaylı'dan şok tahmin! Mehmet Şimşek benzini 68 liranın üzerine çıkaracak

Benzin e motorin zamlarına vatandaşın isyanı sürerken Fatih Altaylı'dan şok bir iddia geldi. Altaylı, "Anladığım kadarıyla Mehmet Şimşek benzini yine 2 doların üzerine çıkarmak niyetinde" deyip, asgari ücret üzerinden benzin hesabı yaptı.

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ÖTV artışıyla birlikte benzin vemotorine 5 TL, LPG'ye ise 4 lira zam gelmesine tepkiler sürüyor. Benzinin 34 lirayı motorinin 32 lirayı aşmasının ardından gazeteci Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın “Ne var canım bunda, Avrupa’da bizden daha pahalı” tadında bir açıklama yaptığını belirterek, "Bu da bende Bakan Bey’in geçmiş dönemlere dönmek istediği hissiyatını uyandırdı. Ekonominin tamamında değilse bile en azından akaryakıt fiyatları konusunda" yorumunu yaptı. 

Mehmet Şimşek'i ilk bakanlık döneminde...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2007-2009 arasında bakanlık yaptığı dönemde benzinin litre fiyatının ortalama 3,38 TL olduğunu belirten Altaylı, dolar kurunun o dönem 1,55 lira olduğunu hatırlattı. "O günlerde yine benzin pahalı falan deniyordu ama kimse bugünkü kadar sıkıntı çekmiyordu" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

Asgari ücretliden 100 litre benzin çalındı

"Çok değil, hemen hemen 1,5 ay önce, geçen Mayıs ayında 8 bin 500 TL asgari ücret alan biri, maaşının tamamı ile 439 litre benzin alabiliyorken, bugün asgari ücretin 11 bin 202 TL’ye çıkmasına rağmen, şu anda tüm maaşı ile 332 litre akaryakıt alabiliyor. Yani siz iktidar olarak asgari ücretlinin deposundan 100 litre benzin çaldınız."

Avrupa örneğiyle kıyasladı

"Bize Avrupa örneği falan vermiş Bakanlık. “Orada daha pahalı” diyerek. Fransa ve İspanya’da geçen yaz 2,2 avro olan akaryakıt fiyatları yaklaşık yüzde 17 gerileyerek 1,8 avroya düştü. Ve asgari ücretli bir Fransız maaşı ile yaklaşık 850 litre yani asgari ücretli bir Türk’ün alabildiğinin iki katından fazla akaryakıt alabiliyor. Ve sizi bilmem ama biz buna “alım gücü” diyoruz Mehmet Bey."

2013'teki seviyeye çekerseniz....

"Anladığım kadarı ile siz akaryakıt fiyatlarını, eski bakanlığınız dönemindeki gibi 2 doların üzerine çıkarmak niyetindesiniz. 2013’teki seviyeye çekerseniz litresi 68 TL demektir. Seçmeniniz için mahzuru olmayabilir. Onlar hep 50 TL’lik alıyor nasıl olsa…" 

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