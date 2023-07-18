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Bakan Mahinur Göktaş açıkladı! Ödemeler memur maaş zammı oranında artırıldı

Bakan Mahinur Göktaş açıkladı! Ödemeler memur maaş zammı oranında artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarını bu ay memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 584 milyon 118 bin 187 lira yatırdıklarını bildirdi.

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Bakan Göktaş, SED ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 165 bin 201 çocuğun masraflarını karşıladıklarını açıkladı.

Yüzde 17,55’lik oran esas alınarak hesaplandı

Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen SED miktarının, 2023 temmuz ayı için belirlenen memur maaş artışı ve enflasyon oranından oluşan yüzde 17,55’lik oran esas alınarak hesaplanıp ailelere ödendiğini belirtti.

SED’in her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlendiğine işaret eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz SED miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 584 milyon 118 bin 187 TL yatırdık." ifadesini kullandı.

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