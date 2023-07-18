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Ankara'da küçük yaşta çocuğa cinsel istismar! Verilen cezaya bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da küçük yaşta çocuğa cinsel istismar! Verilen cezaya bakın

 ANKARA'da küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sanığa, 21 yıl 10 ay 15 gün hapis verildi.

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Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık A.T. ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz verilen sanık A.T, suçlamaları reddederek beraat istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, "cebir ve tehdit kullanarak 12 yaşından küçük mağdurun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 21 yıl 10 ay 15 gün hapsine hükmetti.

Sanık, hükümle birlikte tutuklandı.

Kararın ardından duruşma salonunun önünde sanık ve mağdurun yakınları arasında arbede yaşandı. Taraflar, polis müdahalesiyle adliye dışına çıkarıldı.

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