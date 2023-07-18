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Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Hatay'daki yangında son durum ne?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Hatay'daki yangında son durum ne?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

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Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Belen'deki yangın söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Hatay-Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler. Yeşil vatan size minnettar." ifadelerini kullandı.

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