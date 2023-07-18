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Rusya: İnsansız deniz araçları tesislerine misilleme saldırısı yaptık

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya: İnsansız deniz araçları tesislerine misilleme saldırısı yaptık

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’da Odessa ve Mıkolayiv şehirlerindeki hedeflere saldırı yaptığını bildirdi.

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Açıklamada, “Bu gece, Rus ordusu, Odessa şehri yakınlarında, Rusya Federasyonu’na yönelik insansız deniz araçlarıyla terör eylemlerinin hazırlanmakta olduğu tesislere ve onların üretildiği tersaneye denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle misilleme saldırı düzenledi.” ifadeleri kullanıldı.

"Yangınlar ve patlamalar meydana geldi”

Bunun dışında Mıkolayiv ve Odessa şehirlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri teçhizatına yakıt sağlayan yaklaşık 70 bin ton hacmindeki akaryakıt depolama tesislerinin yok edildiği kaydedilen açıklamada, “Planlanan tüm hedefler vuruldu. Yok edilen hedeflerde yangınlar ve patlamalar meydana geldi.” değerlendirmesi yer aldı.

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