Bodrum'da ormanı ateşe verdi, denize atlayıp kendini boğmaya kalkıştı! Olmayınca polisin silahını alıp...

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde yangın çıkardıktan sonra denize giren V.İ. isimli şüpheli, açıkta boğulma tehlikesi geçirdi. Bölgedeki bir yatın görevlileri tarafından kurtarılıp karaya getirilen şüpheli, gözaltına alındı. Polisin silahını almak için yeltenen V.İ., hızlı müdahale ile durduruldu.

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Türkiye orman yangınlarıyla boğuşurken, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yangın çıkardıktan sonra denize giren V.İ. isimli şüpheli, açıkta boğulma tehlikesi geçirdi. Bölgedeki bir yatın görevlileri tarafından kurtarılıp karaya getirilen şüpheli, gözaltına alındı. Bu sırada polisin silahını almak için yeltenen V.İ., hızlı müdahale ile durduruldu.

Uyuşturucu alıp ormanı ateşe verdi

İçmeler mevkiinde kurduğu çadırda konaklayan V.İ. isimli şahıs, görgü tanıklarının iddiasına göre bugün uyuşturucu kullanıp daha sonra yangın çıkardı. Çevredekilerin müdahalesinin ardından denize giren şüpheli, açığa doğru yüzdü. Yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Boğulma tehlikesi geçirdi, botla kurtarıldı

Açığa yüzen V.İ., boğulma tehlikesi geçirince yakındaki bir yatın görevlileri botla giderek şahsı kurtarıp, daha sonra karaya getirdi. Polis ve zabıta ekipleri tarafından yola çıkarılan şüpheli, yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

Kendimi çadırla birlikte yakacaktım

"Ben ailemle sorun yaşadım ve 3 gün önce buraya gelip çadır kurdum. Bugün de kendimi çadırla birlikte yakmaya çalıştım fakat başaramadım. Daha sonra kendimi denize boğmaya çalıştım, kurtardılar.”

Polisin belindeki silahı almaya kalkıştı

V.İ., bir süre sonra polisin silahını almak için yeltendi fakat polis ve zabıta tarafından durduruldu. Ekip aracına alınan şüpheli, karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.