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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ve Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ve Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Tahıl Anlaşmasına ilişkin son gelişmeleri görüştü.

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Rusya, Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli olarak taşınmasını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın şimdilik durdurulduğunu bildirdi.

Körfez gezisi öncesi Rusya'nın kararını değerlendiren Erdoğan ise "Bugün yapılan açıklamaya rağmen, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Dünyadan tepkiler

Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi tepkilere neden oldu. BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'ye teşekkür edip Rusya'nın anlaşmadan çıkışının bedelini milyonların ödeyeceğini söyledi. NATO, ABD ve AB'den de peş peşe açıklamalar geldi.

Bakan Fidan, son gelişmeleri görüştü

Gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM Genel Sekreteri ile Tahıl Anlaşmasına ilişkin son gelişmeleri görüştü.

Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere Rusya'dan büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alındı.

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