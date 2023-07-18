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Sırp oyun kurucu Vasilije Micic imzayı attı! Micic'in NBA'deki yeni takımı belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sırp oyun kurucu Vasilije Micic imzayı attı! Micic'in NBA'deki yeni takımı belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Oklahoma City Thunder, Sırp oyun kurucu Vasilije Micic ile sözleşme imzaladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, beş yıl formasını giydiği Anadolu Efes'ten ayrılan 29 yaşındaki basketbolcuyla çok yıllı sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Lacivert-beyazlı takımla 2021 ve 2022 yıllarında THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Micic, iki kez de Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Sırp oyuncu, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda da Sırbistan ile gümüş madalya kazandı.

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