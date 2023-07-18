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İzmir'de oto galerici çetesiyle ilgili yeni ayıntılar ortaya çıktı meğer tetikçi tutmuş

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de oto galerici çetesiyle ilgili yeni ayıntılar ortaya çıktı meğer tetikçi tutmuş

İzmir'de oto galerici çetesi operasyonunda gözaltına alınan suç örgütü yöneticisi M.S.'nin, sağ kolu olduğu öğrenilen gencin 3,5 ay önce silahlı saldırıda öldürüldüğü, M.S.'nin de intikam almak için tetikçi tuttuğu öne sürüldü.

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İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, oto galeri ve otel işletmeciliği adı altında kamufle olarak suç örgütü kuran, insanları yüksek faiz ile borçlandırıp borcunu ödeyemeyenlerin mal varlıklarına silah zoruyla el koyduğu belirlenen suç örgütünü belirleyerek takibe aldı.

Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 Temmuz sabahı, 29 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 32 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, örgüt lideri Y.S.'nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 17 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 133 fişek ele geçirildi. Örgüt yöneticileri olarak belirlenen M.S. ve E.S.'nin, bir yatla yurt dışına kaçmaya çalışırken üzerlerinde 1 milyon Türk Lirası ile yakalandıkları öğrenildi.

Çete cinayet ilişkisi ortaya çıktı

Öte yandan yapılan çalışmalar çerçevesinde, çetenin İzmir'de yaklaşık 4 ay önce işlenen bir cinayetle ilişkisi ortaya çıktı. 3 Nisan günü Buca Atatürk Mahallesi'nde silahla vurularak hayatını kaybeden Bayram Ulgaç'ın (34) suç örgütü yöneticisi M.S.'nin sağ kolu olduğu, M.S.'nin de intikam için İstanbul'dan tetikçi olarak A.K.'yi tuttuğu öne sürüldü. A.K. de operasyon çerçevesinde herhangi bir eylem gerçekleştiremeden İstanbul'da yakalandığı öğrenildi.

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