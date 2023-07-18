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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın ekibi belli oldu! İşte atananlar ve görevden alınanlar

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın ekibi belli oldu! İşte atananlar ve görevden alınanlar

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugüne dek görevden aldığı personel ile yaptığı atamaların tam listesi ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talebi üzerine Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ı atadı. Erkan’ın, Merkez Bankası yönetiminde yaptığı değişiklikler bir isim dışında “sır” gibi saklandı. Bugüne dek kamuoyu ile paylaşılmadı.

Halk TV'den Olcay Aydilek'in haberine göre Erkan’ın, bugüne dek görevden aldığı personel ile yaptığı atamaların tam listesi ortaya çıktı.

İşte görevden alınanlar:

-Gizem Uzuner: İdare Merkezi Genel Müdürü,

-Harun Furkan Çarpadan: İdare Merkezi Genel Müdürü,

-Nusret Erce Batur: İdare Merkezi Uzmanı,

-Armağan Onur Damar: İdare Merkezi Uzmanı,

-Adem Kavlak: İdare Merkezi Uzmanı.

Erkan’ın yaptığı atamalar:

-Emine Aslı Üvez Meriç: İdare Merkezi Genel Müdürü,

-Fırat Bora Taş: İdare Merkezi Genel Müdür Yardımcısı,

-Ömer Furkan Yüksel: İdare Merkezi Uzman Yardımcısı,

-Yusuf Ali Ergin: İdare Merkezi Uzman Yardımcısı,

-Muhammet Cihat Şimşek: İdare Merkezi Uzmanı,

-Ayşe Sıla Koç: İdare Merkezi Uzmanı,

-Sevgi Sevim Tekin: İdare Merkezi Uzmanı.

Erkan’ın, yakın çalışma arkadaşlarına yenilerini ekleyeceği, bazı isimleri de görevden almaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’na (PPK) da kısa süre içinde bazı atamalar yapılması bekleniyor. PPK’ya, en az 2 yeni atamanın yapılması büyük ölçüde kesinleşti. Bu sayının 3’e de çıkabileceği ifade ediliyor.

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