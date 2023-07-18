Çanakkale 37 saattir yanıyor! İşte bölgedeki son durum
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Çanakkale'de orman yangını çıktı. Vatandaşlar tahliye edilirken, ekipler 37 saattir devam eden yangını söndürmek için uğraşıyor. Öten yandan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, bölgedeki son durum dron ile görüntülendi.
Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31'de başlayan yangına müdahale gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı.
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Yangın bölgesine 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Öte yandan, yangın bölgesindeki son durum, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından havadan dron ile görüntülendi.
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