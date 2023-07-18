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Çekmeköy'de lastiği patlayan tır yol kenarındaki boşluğa düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çekmeköy'de lastiği patlayan tır yol kenarındaki boşluğa düştü

ÇEKMEKÖY'de yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

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Suat Çankır idaresindeki metal parçaları taşıyan tırın, seyir halindeyken Çekmeköy Nişantepe mevkisinde lastiği patladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır bariyeri aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten yol kenarındaki boşluğa düştü.

Sürücü Çankır, kazadan yara almadan kurtuldu. Ekiplerin, devrilen tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.

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