Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,68 değer kaybederek 6.555,26 puana geriledi.

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BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,20 puan azalarak 6.555,26'ya indi. Toplam işlem hacmi 63,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Günün ilk yarısında 6.662,17 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 6.550 puan üzerinde dengelendi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,60 ve holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,65 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,73 ile finansal kiralama, faktoring oldu.