Yeniden Refah Partili Bekin, seyyanen artışın emekli maaşlarına da yansıtılmasını istedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, memur maaşlarına yapılan seyyanen artışın, emekli maaşlarına da yansıtılması gerektiğini söyledi.

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Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çalışan ve emeklilerin maaş zamlarının, piyasalardaki büyük fiyat artışları nedeniyle daha ellerine geçmeden yetersiz kaldığını dile getirdi.

Çalışanların, artık geleceğe umutla bakamayacak bir duruma geldiğini savunan Bekin, çalışanların düşük maaşlar nedeniyle artık emekli olmaktan kaçındığını; en yüksek dereceden emekli olan bir memurun emeklilik ikramiyesiyle ev ve otomobil bile alamadığını anlattı. Bu noktada TBMM'ye büyük görevler düştüğünü belirten Bekin, "TBMM'nin bir an önce toplanmasını, en azından seyyanen verilen ücretlerin emeklilere de yansıtılmasını talep ediyoruz. Yeniden ücret düzenlemesi, çok büyük bir zaruret oluşturmuştur." dedi.

Bekin ayrıca 20 Temmuz'un, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin Akdeniz'deki can damarı niteliğinde olan Kıbrıs'ın, Giritleştirilmesi planına karşı durmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) mevcut statüsüne sahip çıkmak için herkese büyük görevler düştüğünü kaydetti.