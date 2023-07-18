Kentte ekmek yüzde 50 zamlandı! Yeni fiyat 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
ADANA'da 220 gram ekmeğin 20 Temmuz’dan itibaren 7.5 liraya satılacağı bildirildi.Abone ol
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfederasyonu tarafından fırıncılara gönderilen karara göre Adana’da ekmek 5 liradan 7.5 liraya çıkarak yüzde 50 zamlanıyor.
Karara göre 220 gram ekmek 20 Temmuz tarihinden itibaren 7.5 liraya satılacak.
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