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Kentte ekmek yüzde 50 zamlandı! Yeni fiyat 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kentte ekmek yüzde 50 zamlandı! Yeni fiyat 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

ADANA'da 220 gram ekmeğin 20 Temmuz’dan itibaren 7.5 liraya satılacağı bildirildi.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfederasyonu tarafından fırıncılara gönderilen karara göre Adana’da ekmek 5 liradan 7.5 liraya çıkarak yüzde 50 zamlanıyor.

Karara göre 220 gram ekmek 20 Temmuz tarihinden itibaren 7.5 liraya satılacak.

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