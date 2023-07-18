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Bisikletçi Doğanay Güzelgün'ü öldürüp kaçtı, yerine başkasını gönderdi! Lüks araçtan bakın ne çıktı...

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Bisikletçi Doğanay Güzelgün'ü öldürüp kaçtı, yerine başkasını gönderdi! Lüks araçtan bakın ne çıktı...

BOSTANCI'da lüks otomobil, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan bisikletliye çarptı. Kaza sonucu 51 yaşındaki bisikletçi Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti.

Bisikletçi Doğanay Güzelgün'ü öldürüp kaçtı, yerine başkasını gönderdi! Lüks araçtan bakın ne çıktı...

Kaza, Kadıköy Bostanci iskelesi önünde Maltepe istikametinde sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 GNE 745 plakalı lüks otomobil, profesyonel olarak bisiklet sporu yapan grup içerisinde caddeden bisikletiyle karşıdan karşıya geçmekte olan Doğanay Güzelgün’e çarptı. 

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Bisikletçi Doğanay Güzelgün'ü öldürüp kaçtı, yerine başkasını gönderdi! Lüks araçtan bakın ne çıktı...

Çarpma sonucu 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti. Araç içerisinde uyuşturucu madde olduğu ve sürücünün polis kontrol noktasından kaçtığı iddia edildi.

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Bisikletçi Doğanay Güzelgün'ü öldürüp kaçtı, yerine başkasını gönderdi! Lüks araçtan bakın ne çıktı...

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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Bisikletçi Doğanay Güzelgün'ü öldürüp kaçtı, yerine başkasını gönderdi! Lüks araçtan bakın ne çıktı...

Araçtan uyuşturucu madde çıktı

Otomobilde uyuşturucu madde olduğu iddia edilen madde olduğu görüldü. Polis olayla ilgili 1 kişiyi Bostancı Şehit Polis Semih Balaban Polis Merkezi'ne götürdü.

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