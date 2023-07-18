Bisikletçi Doğanay Güzelgün'ü öldürüp kaçtı, yerine başkasını gönderdi! Lüks araçtan bakın ne çıktı...
BOSTANCI'da lüks otomobil, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan bisikletliye çarptı. Kaza sonucu 51 yaşındaki bisikletçi Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti.
Kaza, Kadıköy Bostanci iskelesi önünde Maltepe istikametinde sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 GNE 745 plakalı lüks otomobil, profesyonel olarak bisiklet sporu yapan grup içerisinde caddeden bisikletiyle karşıdan karşıya geçmekte olan Doğanay Güzelgün’e çarptı.
Çarpma sonucu 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti. Araç içerisinde uyuşturucu madde olduğu ve sürücünün polis kontrol noktasından kaçtığı iddia edildi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Araçtan uyuşturucu madde çıktı
Otomobilde uyuşturucu madde olduğu iddia edilen madde olduğu görüldü. Polis olayla ilgili 1 kişiyi Bostancı Şehit Polis Semih Balaban Polis Merkezi'ne götürdü.