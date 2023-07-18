CHP'den TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı!

CHP, son dönemde yapılan zamları görüşmek üzere 25 Temmuz Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 25 Temmuz'da olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu. Olağanüstü toplantıya gerekçe olarak ekonomide yaşanan gelişmeler ve son zamlar gösterildi.

Açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başvuruyu karara bağlamak için 7 gün süresi bulunuyor.