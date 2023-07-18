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Wilfried Zaha transferinde önemli gelişme Fenerbahçe teklifini iletti

Wilfried Zaha transferinde önemli gelişme Fenerbahçe teklifini iletti

Yeni sezon öncesi transfer takviyelerine devam eden Fenerbahçe, Wilfried Zaha için teklifini iletti. Fildişi Sahilli oyuncunun düşünmek için bir süre daha istediği kaydedildi.

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Temaslarını sürdüren Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan Wilfried Zaha'ya teklifini iletti. Fildişi Sahilli oyuncunun ise düşünmek için bir süre daha istedi ifade edildi.

Kısa süre içinde kararını iletecek

Öte yandan SkySports'a göre, Zaha için masada sadece iki teklif kaldığı belirtilirken, oyuncunun kısa süre içinde kararını her iki takıma da ileteceği kaydedildi.

Bonservisi elinde olan Wilfried Zaha, Crystal Palace ile 458 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 90 gol atarken, 76 asistlik katkı sağladı.

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