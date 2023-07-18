134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat sitesi ile ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 134 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep’teki Ayşe-Mehmet Polat Sitesi ile ilgili yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede sitenin zemin etüdünün yapılmadığı belirtildi. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameye göre, sitedeki bazı temellerin dolgu ve alüvyon zemin üzerine oturması sonucu site temelinde yer değiştirmeler yaşandığı ve bunun da yıkıma neden olduğu tespit edildi.

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Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Ayşe-Mehmet Polat sitesindeki 6 bloktan 4’ü de yıkıldı.

Yıkılan sitede enkaz altında kalan 134 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayşe-Mehmet Polat Sitesi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tutuklu ve tutuksuz 2 sanık hakkında 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tamamlanan soruşturmaya göre, projenin fenni mesulü, müteahhidi ve statik proje müellifi olan tutuklu sanık Mehmet Ertan A. ile tutuksuz sanık Altan B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Hazırlanan iddianamede 1990 yılı sonlarında başlayan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi A2, A3, B1 ve B3 bloklarının ilk depremde, ağır hasar gören A1 ve B2 blokların da depremler sonrası kontrollü yıkıldığı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken keşif yapılarak enkazdan örnekler alındığı belirtildi.

Site projesinde detaylı zemin etüdü yapılmamış

Hazırlanan iddianamede Jeolojik ve geoteknik raporları ile harita ve inşaat mühendislerince hazırlanan bilirkişi raporları da yer aldı. İddianamede, "Tüm bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde, yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi blokları ile ilgili olarak düzenlenen statik proje ve mimari projeler arasında uyumsuzluklar bulunduğu anlaşılmıştır. Blokların eğimli zemin üzerine inşa edildiği, eğimden kaynaklı olarak yapı temellerinin farklı zeminler üzerine oturduğu belirlenmiştir. Bazı temellerin ana kaya bazılarının ise dolgu ve alüvyon zemin üzerine oturduğu, bunun da yer değiştirmelere neden olduğu anlaşılmıştır. Bunun da üst yapıdaki elemanlara tasarlananlardan daha fazla yük aktarılmasına, özellikle kiriş-kolon birleşimlerinde çatlama ve kırılmalara neden olduğu görülmüştür. Projede detaylı bir zemin etüdü yapılmamış, sitenin blokları altındaki zeminde homojenlik gösteren bir bütünlük bulunmadığı, kolonlar arası açıklığın ve kolon ölçülerinin tutarsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Betonun kalitesiz, betonda kullanılan agregalar çok büyük ve kalıp içerisine homojen dağıtılmamış

Öte yandan, hazırlanan iddianameye göre Ayşe-Mehmet Polat sitesinin dönemin yönetmeliğine aykırı yapıldığı da vurgulanarak, "Yıkılan tüm bloklarda betonun kalitesiz olduğu, betonda kullanılan agregaların (beton içerisindeki kum ve çakıl karışımı) çok büyük olduğu ve kalıp içerisine homojen olarak dağıtılmadığı, kolon ve kirişlerde hem statik projeye hem de dönemin yönetmeliğine aykırı olarak gerekli sarılma bölgelerinin oluşturulmadığı, pas paylarının yetersiz olduğu, donatıların korozyona uğradığı, karot örnekleri alınırken dahi parçalandığı, projede temel derinlikleri 80 cm olarak belirlenmesine rağmen yapılan ölçümlerde temel derinliklerinin 50-100 cm arasında değişiklik gösterdiğinin tespit edildiği anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İddianame: “Şüpheliler sebebiyle bilinçli taksirle hareket etmiş”

Ayrıca iddianamede, B1, B3 ve A3 bloklarında bodrum katta bölme duvar kullanılmadığı, bu sebeple de bu bloklarda zayıf kat düzensizliği oluştuğu belirtilerek, "Mimari projenin, tasarım aşamasında yönetmelik çerçevesinde imar durum raporunda belirtilen ölçülere uygun hazırlanmadığı anlaşıldığından, Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin teknik uygulama sorumlusu, müteahhidi ve statik proje müellifi olan şüpheli Mehmet Ertan A. ile mimari proje müellifi Altan B'nin, meslekleri gereği tüm riskleri bilmelerine, ülkemizin deprem kuşağı içerisinde olması ve daha önce ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine rağmen, meydana gelebilecek bir deprem neticesinde sitenin dönemin mevzuatına uygun olarak inşa edilmemesi durumunda yıkılabileceğini öngörecek durumda oldukları halde söz konusu siteyi yasal mevzuata uygun olarak inşa etmemeleri ve buna uygun projeler çizmemeleri sebebiyle bilinçli taksirle hareket ettiklerinin kabulü gerekmektedir. Şüpheliler, siteyi, bilirkişi raporlarında belirtilen eksik ve kusurlarla inşa ederek suç tarihinde meydana gelen deprem neticesinde yıkılan binalarda 134 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve 10 vatandaşımızın yaralanmasına neden olmaları sebebiyle bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri ve haklarında kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiği anlaşılmıştır" denildi.